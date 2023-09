Kronan vid årslägsta mot dollarn

Kronan var nere i 11:25 kronor per dollar under torsdagens eftermiddagshandel, vilket är den lägsta kursen i år. Den svenska valutan var samtidigt nere på 11:96 kronor per euro, bara fyra ören från det historiska bottenrekordet för den svenska valutan i måndags.

Trycket nedåt på kronan tog fart i onsdags kväll, då USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) levererade oväntat hökaktiga utsikter i samband med en paus för räntehöjningarna i USA. Fed gav en tydlig signal om att styrräntan kan höjas igen senare i år och att det dessutom ser ut att bli färre räntesänkningar 2024-2025 än i tidigare ränteprognos.