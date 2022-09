Spottade Harry Styles i sin kollega Chris Pines knä? Det har internet frågat sig efter premiären av ”Don't worry darling” i Venedig, där det på en filmsnutt ser ut som att han böjer sig över kollegan när han ska ta plats på filmvisningen och gör just det. Nu dementerar Harry Styles själv loskan, via en representant, skriver The Guardian.

Även Chris Pine dementerar via en representant att det ska ha hänt: