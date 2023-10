En man som fallit ur sitt liv steg för steg, brutits ned av Alzheimers och till sist dött. Hans fru försöker vänja sig vid tanken på att bli änka innan hon ens nått pensionsåldern. Barnen är vuxna, vad återstår? All vardag, alla äpplen i trädgården, alla ytor i köket, minnen, krångel, relationer… Men så lurar en annan kraft under allt detta välkända människolivs levande som Agnes Lidbeck utforskat med sådan skärskådande blick i sina tidigare romaner. I den nya ”All min kärlek” finns också en samhälls­utveckling, ett fallande från demokratins sköra bygge ned i fascistiskt förtryck av alla oliktänkande.

Romanen utspelar sig i en nära framtid där nästan ingenting är annorlunda utom just det att Sverige just genomlevt en period av den allra hårdaste sorts åsiktskontroll, orkestrerad av det enda existerande partiet. Det börjar där i ett efteråt, sedan kastas läsaren tillbaka i tiden, till då när den Petra som i starten just förlorat sin man Johannes istället är en sökande tjugoåring och tillsammans med sin bästa vän Julia åker på en fjällresa som ska förändra deras liv för alltid.