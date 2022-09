”Omvärlden satte krokben för Lööf”

John Mellencamps mest kända sång Jack & Diane innehåller en rad som definitivt har relevans även för partiledar­livet: ”Life goes on, long after the thrill of living is gone”. Efter elva år som ledare för Center­partiet, och efter en valutgång som leder ut i oppositions­politikens gråa dimmor fann Annie Lööf till sist att det var svårt att uppbåda så mycket mer ”thrill”. Det är förståeligt: livet som politisk ledare är ingen dans på ekologiskt odlade rosor – det är ett tröttande och utsatt värv, och ytterst få politiker har mött så mycket koncentrerat hat som just Annie Lööf.