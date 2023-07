Taiwans utrikesminister: ”Vi lär oss av Ukraina”

Joseph Wu är en upptagen man. Under det senaste året har intervjuförfrågningarna rasat in på ett sätt som han inte upplevt tidigare under sina fem år som Taiwans utrikesminister, berättar han när SvD möter honom på utrikesministeriet i Taiwans huvudstad Taipei.

Världens blickar har riktats mot den självstyrande ön utanför Kinas kust. Dels på grund av att Kina blivit mer uttalat i sina hot mot Taiwan, men också som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. I relationen mellan jätten Kina och den lilla grannen Taiwan har omvärlden fått syn på en situation som påminner om Ryssland/Ukraina.