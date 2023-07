Redan vid museets entré möts vi av den eviga elden på ett monument över all förspilld kärlek och förståelse. Verket, ”Epic waste of love and understanding”, har gjorts särskilt för utställningen på Louisiana, med hela den känslosamhet som den isländske superstjärnan Ragnar Kjartansson delar med Thorvaldsen, det tidiga 1800-talets emo-konstnär framför alla.

Utställningen är den första omfattande presentationen av hans verk i Norden och den första som utställningens curator Tine Colstrup gör med en vit, medelålders man – hon ser honom som feminist och en del av en kvinnlig performancetradition i följd med Marina Abramović.