Svenske Sebastian kan dömas till 60 år i fängelse

”Inte en minut har gått utan att jag tänkt på hans spöklika ansikte, försmäktande bakom galler. Det är en minnesbild som har hemsökt mig sedan dess.”

Så formulerar Sebastian Greenwoods pappa sin oro för sonen i en vädjan till domstolen i New Yorks södra distrikt. Inför att domen förkunnas har Greenwoods advokater och familj lämnat in ett 52 sidor långt dokument där de argumenterar för ett milt straff och utlämning till Sverige. Sebastian Greenwood, som numera använder sitt mellannamn Karl som tilltalsnamn, har erkänt sig skyldig till penningtvätt och bedrägeri i härvan kring Onecoin som ska la lurat uppemot 60 000 svenskar och många fler internationellt. Maxstraffen för brotten är 20 år vardera men försvaret menar att Karls fem år i häkte, under vad de kallar för ”utomordentligt hårda förhållanden”, ska vara tillräckligt. De yrkar på utlämning till Sverige och ett kortare tidsbestämt straff eller fotboja.