Programledaren och komikern Ellen DeGeneres är förkrossad över sin vän Stephen ”Twitch” Boss död. Han var dj i ”The Ellen DeGeneres Show” och arbetade även som exekutiv producent för showen 2020. Stephen Boss fick dock sitt stora genombrott i ”So you think you can dance” redan 2008.

Enligt amerikanska medier ska han ha hittats död på ett hotell i Los Angeles under onsdagen.