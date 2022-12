”Han tycker vi bör ha en lycklig separation”

Fråga: Jag och min före detta sambo separerade för cirka fyra månader sen, vi har ett barn på ett år. Jag känner mig otroligt arg, besviken och sviken då jag nu fått reda på att mycket av vår relation byggde på rena lögner. Han har varit väldigt manipulativ och jag har gått med på saker som jag inte velat, exempelvis att skaffa barn. Jag kände inget stöd från mitt ex under graviditeten men jag var nog inte heller alltid så go mot honom.

För några månader sedan sa han att han alltid mått dåligt i vår relation och inte ville vara ihop. Jag ville jobba på vår relation, men det ville inte han, så jag kände mig till slut tvingad att föreslå separation. Han flyttade så snabbt han kunde och har inte visat någon tillstymmelse till sorg.