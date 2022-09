Krigsexpert: Ryska flykten har gått väldigt snabbt

I den senaste uppskattningen från bland andra tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, har ukrainska styrkor den senaste veckan vunnit tillbaka cirka 3 000 kvadratkilometer land och befriat ett 20-tal samhällen sydost om storstaden Charkiv (se karta).

På vissa platser ska ukrainska styrkor i sin framryckning nått in 70 kilometer bakom den ryska frontlinjen, som löper norrut från regionerna Donetsk och Luhansk i sydöst. Enligt obekräftade rapporter på måndagen påstods ukrainska styrkor ha nått fram till Rysslands gräns.