Parterna i den pågående strejken bland amerikanska manusförfattare ska mötas för första gången sedan i maj, rapporterar The Hollywood Reporter.

Fackförbundet Writers guild of America, som företräder manusförfattarna, ska träffa branschorganisationen Alliance of motion picture and television producers (AMPTP) på fredag den 4 augusti. Detta efter att AMPTP begärt samtal med facket.