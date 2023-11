3 000 skalv – vulkanutbrott kan rycka närmare

Magma flyter i en 15 kilometer lång spricka 800 meter under jorden. Den passerar alldeles i utkanten av kustsamhället Grindavík på Reykjaneshalvön, ett sextiotal kilometer söder om huvudstaden Reykjavik.

Sedan i fredags har tusentals jordbävningar drabbat området längs sprickan. Bara under söndagen registrerades runt 2 800 skalv, följt av ytterligare nästan 500 under natten mot måndagen, rapporterar public service-bolaget Rúv strax före klockan 05, lokal tid. Samtliga har haft en magnitud på under 3.