”Skolverket verkar ha glömt bort hjärnan”

Skolverket har presenterat en ny digitaliserings­strategi för såväl förskolan som skolan. Den fastslår att ”Det första målet i den nationella strategin handlar om att barn och elever ska få utveckla sin digitala kompetens för att rustas för framtiden och kunna leva och verka i vårt demokratiska samhälle.” Avsikten är vidare att bidra till ett hållbart samhälle, öka likvärdigheten och stärka elevernas måluppfyllelse. Jag trodde att målet i första hand skulle vara att förbättra barnens inhämtning av kunskap. Det organ som är ansvarigt för detta är hjärnan, men den nämns knappast. Enligt min uppfattning är det lika dumt att påbörja digitaliseringen i småbarns­åldern, som om det vore att tvinga barn att lära sig köra bil innan de börjar gå och cykla. Såväl den amerikanska barnläkar­akademin som WHO och norska folkhälso­institutet rekommenderar att barn under två år överhuvud­taget inte skall exponeras för skärmar, och att det skall begränsas under hela förskoletiden.