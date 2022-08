13 centimeter. Så mycket växte Anne Frank under tiden hon och hennes familj gömde sig i kontorsbyggnaden på Prinsengracht 263 i Amsterdam. Hennes far Otto mätte henne och storasyster Margot och strecken på väggen finns fortfarande bevarade, precis som bilderna på de kändisar som Anne klistrade upp, så här snart 80 år efter att bägge systrarna och deras mor Edith dog i Bergen-Belsen respektive Auschwitz.

Ja, det finns många, oändligt många, smärtsamma detaljer att fastna vid när man dyker in i Anne Franks värld. Och hennes öde är ju i sin tur bara ett av de ändlöst många som utspelade sig under Förintelsen. En och en halv miljon barn mördades, vi får det uppläst för oss när eftertexterna rullar i Ari Folmans senaste film. Den israeliske regissören gjorde sig ett namn 2008 med den animerade dokumentären ”Waltz with Bashir” som skildrar hans egna upplevelser från massakern i de palestinska flyktinglägren i Sabra och Shatila under Libanonkriget 1982. Medan den var riktad till en vuxen publik vänder han sig alltså nu till barnen, både genom att häromåret ge ut ”Anne Franks dagbok” som seriealbum (Norstedts), och i och med att med den här filmen göra en nytolkning av den klassiska dagboksskildringen.