Två rymningar från rättspsyk i Umeå på kort tid

Under de senaste veckorna har två dömda brottslingar rymt från från rättspsykiatrin i Umeå. Avvikelserna har skett när personerna har varit ute i samhället, antingen under övervakning av personal eller under så kallad frigång, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten.

– Vi försöker vara ute mycket med patienterna. En avvikning ska inte hända men det kan hända ändå, säger Marina Uppenberg, tillförordnad verksamhetschef på psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, till kanalen.