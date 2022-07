Månadshyran för andrahandslägenheter har i snitt ökat med 4,7 procent på ett år, enligt siffror från Blocket bostad. Det är en dubbelt så stor ökning jämfört med vad det brukar vara, rapporterar SVT Nyheter.

Enligt statistiken från Blocket bostad kostade en andrahandslägenhet i Sverige i genomsnitt 9 250 kronor i månaden under årets andra kvartal. Alla lägenheter som hyrs ut via sajten under perioden räknas in i snittet.