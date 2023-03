Har Ted-talket gjort mer skada än nytta?

På väggen projiceras slagord i stil med: Get interesTED, get exciTED och get fascinaTED. Jag och ett gäng välkammade människor har kvällen till ära vallfärdat till Stockholms handelskammare i förhoppningen om att bli just det. Med en välkomstsmoothie i ena handen och ett glas bubbelvatten i den andra tar jag sikte på en ledig stol. Stämningen i rummet är andaktsfull, som att vi ska få lyssna på sommarprat för människor vars P1 är börsen.

Under en period kring det tidiga 2010-talet stod Ted-föreläsningen i zenit. Klipp från konferenserna delades flitigt på Facebook med en framtidsiver som möjligtvis var sprungen ur lanseringen av Iphone 3GS och Barack Obamas ”Yes we can”-mantra. Ted-formeln har sammanfattats med begreppet insperesting: det ska vara både inspirerande och intressant. Med sitt hoppfulla anslag och delningsvänliga inramning gick Ted-klippet inte bara i linje med den rådande tidsandan – det var med och formade den.