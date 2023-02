The Soundtrack of Our Lives återförenas i sommar för tre festivalspelningar. Dels spelar bandet på Way Out West i Göteborg den 11 augusti, samt på den spanska rockfestivalen Azkena och på norska Öyafestivalen.

”Vi kände nog alla att det kanske var dags att testa och se vad som händer med vårt DNA om vi spelar ihop igen. Och energin fanns där för DNA-stegen var intakt trots vissa påfrestningar”, säger frontfiguren Ebbot Lundberg i ett pressmeddelande.