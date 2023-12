Hilma behöver inte ännu ett idolporträtt

Klarar vi av mer Hilma af Klint? Det tycker uppenbarligen Kulturhuset Stadsteatern, som nu haft premiär på en teaterpjäs om den abstrakta pionjären som fick upprättelse först efter sin död.

Det senaste decenniet har det arrangerats utställningar, gjorts filmer och skrivits böcker samt spaltmeter av artiklar om hennes häpnadsväckande konstnärskap som befann sig i en törnrosasömn till dess att Moderna museet kurerade sin stora retrospektiva utställning 2013 – och som senare kom att leda till att hon även introducerades på Guggenheim i New York, med ”Paintings for the future” som satte nytt publikrekord.