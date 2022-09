Nytt förslag: Stöd till gasuppvärmda villor

Konkret handlar det om 12 500 hushåll som värmer upp sina villor och lägenheter med biogas och naturgas, som är uppkopplade mot gasnätet i sydvästra Sverige som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr.

– Vi vill täcka hushållens förbrukningskostnader för gas upp till ett tak under 2022 och 2023. Priskompensationen blir minst 2 000 kronor per hushåll per månad. Men det kan också bli mer, säger Farmanbar till Sydsvenskan.