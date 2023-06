Efter reklamen visas:

155. Snart skickas Pehrson till Strasbourg

Nästa år är det dags för valet till Europaparlamentet, ett val som kan skapa en del gnissel mellan svenska partier som vanligtvis står bredvid varandra. Maggie Strömberg påpekar att till exempel Moderaterna och Sverigedemokraterna är bättre kompisar på hemmaplan än de är i Bryssel.

”Sverigedemokraterna gör ju vad de kan för att använda Bryssel som en arena där de kan profilera sig. Och det ska bli spännande att se de här två partierna gå till val emot varandra, och samtidigt försöka ha en god relation i Stockholm.”

Än så länge är det framförallt Moderaterna som har pratat om sina affischnamn inför valet. Henrik Torehammar tror att det skulle passa flera andra partier att skicka sina gamla partiledare till Europaparlamentet.

”We dream it and it might happen. För snicksnacket har ju varit att kristdemokraterna kan tänkas ta tillbaka Göran Hägglund. Och då har vissa sagt att Liberalerna måste kalla hem Jan Björklund från sin ambassadörspost.”

Vad händer med de politiker som redan är i Europaparlamentet? En av de mest namnkunniga, kristdemokraten Sara Skyttedal, har hamnat på kollisionskurs med sitt parti och Torbjörn Nilsson har en idé gällande hennes framtid.

”Hennes före detta bästa kristdemokrat-kompis var ju Charlie Weimers. Som nu är svergiedemokratisk parlamentsledamot, ska hon gå samma väg?”

