Medarbetarens miss stoppade tusentals flyg

Ett misstag av en medarbetare låg bakom att tusentals flyg över hela USA ställdes in förra veckan. Enligt landets luftfartsmyndighet (FAA) har det nu framkommit att det hela handlade om att en anställd av misstag lyckades att radera en rad datafiler vilket i slutändan skapade kaos. Under flera timmar kunde inte piloter få tillgång till det datasystem som går under namnet Notam och har som uppgift att utfärda flygvarningar.

Inledningsvis fanns spekulationer om en hackerattack, något som avfärdades från Vita huset och nu visade det sig alltså handla om den ”mänskliga faktorn”.