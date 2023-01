Barrett Strong, sångare och en av låtskrivarna bakom några av skivbolaget Motowns största klassiker, är död. Tillsammans med Norman Whitfield skrev Barrett Strong låtar som “I heard it through the grapevine,” “War” and “Papa was a rollin' stone”.

”Barret var inte bara en stor sångare och pianist, tillsammans med sin skrivpartner Norman Whitfiled skapade han en enorm verkslista”, säger Berry Gordy, en av Motowns grundare i ett uttalande.