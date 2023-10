Varannan villa säljs under utgångspris

Just nu är det en utmanande situation för säljare med en pressad prisbild. 39 procent av lägenheterna respektive 49 procent av villorna såldes alltså under utgångspris. Dessa två siffror kan jämföras med 10 respektive 15 procent under pandemin när bostads- och framförallt villamarknaden var som hetast, konstaterar Hemnet.

“Det är tydligt vilken förändrad marknad vi nu är i, med stigande utgångspriser samtidigt som allt fler bostäder säljs under utgångspris. Vi har inte längre en situation med intensiva budgivningar utan snarare ett läge där utgångspriset generellt sätts högt och köparna ofta har möjlighet att få till ett avslut med ett bud under säljarnas prisantydan”, konstaterar Hemnets marknadsanalytiker i ett pressmeddelande.