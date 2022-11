Fem fjällstugor utöver det vanliga

Bagnes, Schweiz

I schweiziske författaren Charles-Ferdinand Ramuz roman Derborence från 1934 tvingas huvudpersonen Antoine överleva i naturen efter att ha fastnat under ett klippblock. Just den historien har varit utgångspunkten för arkitekterna på Bureau A när de skapat den enkla lilla fjällstugan Antoine inuti ett cementblock, som ska se ut som just ett klippblock. Kamin, stol, säng och fönster är allt som finns, för här spelar själva naturen huvudrollen.