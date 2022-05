Låtarna som gav svenskt guldregn från Stim

3. Lose you to love me – Selena Gomez

Selena Gomez. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA

Guldregn från Stim blev det också till låtskaparna bakom Pop-balladen Lose you to love me som släpptes hösten 2019. Den är producerad av duon Mattias Larsson och Robin Fredriksson, som brukar kalla sig Mattman och Robin.

Duon vann en grammis år 2016 för ”Årets album”, för att ha medverkat på Taylor Swifts femte album 1989. Låten Lose you to love me har de skapat med artisten själv samt Justin Trantero och Julia Michaels.