Den kraftigt försenade uppföljaren till rymddramat ”Avatar” kommer att få premiär i december. Det bekräftar regissören James Cameron i ett framträdande på filmmässan Cinemacon i Las Vegas på onsdagen, där man också visade de första scenerna ur filmen.

Den andra filmen om invånarna på planeten Pandora, ”Avatar: The Way of Water”, utspelar sig delvis under vatten.