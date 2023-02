Indiska företagsjätten Adani i gungning

– När marknaden stabiliserar sig så kommer vi att se över vår kapitalmarknadsstrategi, säger miljardären och grundaren Gautam Adani i ett videomeddelande till investerarna, enligt Bloomberg.

Uttalandet kommer sedan Adani Entreprises hastigt dragit tillbaka sin nyemission på 2,5 miljarder dollar, sedan aktiekursen rasat så pass att den låg under de nivåer som investerarna erbjudits i emissionen, enligt The New York Times.