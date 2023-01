Våldsvågen i Stockholm fortsätter eskalera. Under helgen sprängdes en port i ett bostadshus i Upplands Bro och en i Upplands Väsby och en 15-åring sköts till döds i Skogås. En av personerna som pekas ut som central i den konflikt som nu lamslår huvudstaden är en 36-årig man från Uppsala, som går under namnet ”Kurdiska räven”. Denne är häktad i sin frånvaro för bland annat förberedelse till mord i Sverige men befinner sig i Turkiet, där han är medborgare. Medborgarskapet tros han ha fått genom att köpa en lägenhet för en större summa i landet. Och han är inte ensam gängkriminell om att använda just Turkiet som tillflyktsort.



I det avtal som Sverige och Turkiet upprättade i somras står det att länderna ska samarbeta för att bekämpa den organiserade brottsligheten, ändå har man hört förhållandevis lite från svenskt håll kring krav på Turkiet att lämna ut de svenska kriminella som gömmer sig i landet. Desto mer har det talats om den lista på 130 personer som Erdogan vill se utlämnade till Turkiet. Kan Sverige komma att skärpa kraven?

På en kvart får du veta varför Turkiet blivit en fristad för svenska gängledare, och vad det kan betyda för Sveriges Natoprocess. Med Frida Svensson, granskande reporter på SvD och Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker.

Efter reklamen visas:

Kan svenska gängledare bli en bricka i spelet om Nato?

Lyssna på Dagens story

Dagens story produceras av Svenska Dagbladet och distribueras av Acast. Förutom att lyssna här på SvD.se kan du även höra podden i följande kanaler:

Hitta podcasten genom att söka efter ”Dagens story” – eller klicka på länkarna.