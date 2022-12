Svenska kraftnät lovar ingen elåterbäring 2023

I den prognos som Svenska kraftnät lämnar in till regeringen på årets näst sista dag konstaterar myndigheten att inflödet av kapacitetsavgifter, vanligen kallade flaskhalsavgifter, under 2022 ser ut att bli mindre än vad man trodde så sent som i oktober. Tidigare var bedömningen 75 miljarder, nu ser det ut att bli drygt 68 miljarder.

”Inflödet har de senaste månaderna minskat jämfört med toppnoteringen på cirka 14 mdkr (läs: miljarder kronor) i augusti, till följd av ett lägre gaspris i Europa och bättre förutsättningar för vattenkraften i södra Norge. Inflödet är mycket svårprognosticerat” skriver Svenska kraftnät i rapporten till regeringen.