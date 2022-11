Många vågar inte säga vad de tycker

Under det senaste årtiondet har reglerna för etikprövning för forskare i Sverige kommit att begränsa forskningsfriheten dramatiskt. Den som bryter mot regelverken kan tvingas förstöra information som samlats in under många år. Skulle jag som statsvetare vilja skriva en forskningsartikel som baseras till exempel på politikers uttalanden i radio, utan att ha sökt etikprövning, så kan jag åtalas. Frågan debatteras – i viss mån. Men Fridays for future-demonstranterna behöver knappast oroa sig för att bli bortträngda utanför Riksdagshuset av tusentals forskare som protesterar mot att ha berövats sina viktigaste forskningsverktyg och sin akademiska frihet.