Är Kardashians fortfarande relevanta?

När realityserien ”Keeping up with the Kardashians” började sändas i USA 2007 var det knappt någon som visste vilka medlemmarna i familjen var. Men i takt med att serien intog förstaplatsen på realitytronen blev även systrarna Kardashian/Jenner och deras mamma och manager Kris Jenner några av världens mest kända, rika och inflytelserika personer.

Serien, som numera heter ”The Kardashians”, har genom åren satt såväl transfrågor som skönhetsideal på kartan. Och när det på torsdagen är dags för en ny säsong verkar systrarna för första gången själva reflektera över det senare.