Ingen som såg Luca Guadagninos ”Call me by your name” glömmer sekvensen med persikan.

Och ingen som ser ”Bones and all”, hans nya film, glömmer det avbitna fingret i inledningen, en sekvens som börjar som ett vanligt tonårshäng med mys och manikyr innan en tjej sätter tänderna i en annan tjejs pekfinger och sliter av det, sena för sena, bloddroppe för bloddroppe.