Det råder bistra ekonomiska tider. Inflationen i Sverige ligger på drygt nio procent och nästa år förväntas den bli 12–13 procent. Många bedömare varnar därför för att vi kan få en liknande situation som den på 1970-talet.

Då var det OPEC-ländernas beslut om oljeembargo mot de västländer som stöttat Israel i oktoberkriget 1973 som satte bollen i rullning. Energipriserna steg kraftigt och stora delar av världen slungades in i en lågkonjunktur. För att möta den krävde fackförbunden lönehöjningar, som i sin tur eldade på inflationen. Det var inte förrän under finanskrisen under 1990-talet som regeringen införde enhetliga reformer och avtal som gjorde att läget stabiliserades. Till exempel industriavtalet som innebär att arbetsgivare och fack väntar in industrins överenskommelse och först efter det tecknar avtal om löneökningar i samma nivå.

Men nu stiger alltså inflationen igen och med den oron att historien kommer att upprepa sig. På en kvart får du veta hur det kan undvikas och varför det just är lönerna som måste hållas nere? Med Johan Carlström, ekonomireporter på SvD Näringsliv.

Därför kommer du inte få höjd lön nästa år

