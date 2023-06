Bopriserna fortsätter uppåt – men få slår till

När Svensk Mäklarstatistik presenterar nya siffror för maj, har bostadspriserna stigit med 1 procent för både bostadsrätter och villor i landet som helhet. Men samtidigt fortsätter antalet sålda bostäder att vara lägre än tidigare.

Under årets första fem månader såldes 40 800 bostadsrätter och 18 400 villor vilket är 25 respektive 19 procent färre objekt än under motsvarande period 2022. Även för maj låg omsättningen klart under såväl maj i fjol som maj det senaste normalåret, 2019.