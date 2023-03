Efter reklamen visas:

Tv-kollen: ”Ingen älskar Ruben, som Ruben själv”

Cannes, Europeiska filmakademin och nu också Oscarsgalan. Ruben Östlund tycks gå från klarhet till klarhet när ”Triangle of Sadness” nominerades till ”Bästa film”.

Är hans fenomenala succéår över? Är filmkejsaren egentligen naken?

Tv-kollen reder i personkulten kring vår tids kanske största svenska filmregissör, men framförallt i kampanjen kring Oscarspriserna.

Är det lyxiga cocktailpartyn och en avancerad visklek, som egentligen avgör vem som får en Oscar?

På omkring 15 minuter tar sig Elias Björkman och Tove Norström an ”Triangle of Sadness” och vår just nu mest hyllade svenska filmregissör.

