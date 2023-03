”För tidigt dra slutsatser om åtgärder mot covid”

De flesta länder har gått över till en kontrollfas av covid-19, där de inser att sjukdomen nu har blivit endemisk – även om WHO fortfarande vidhåller sin bedömning från den 11 mars 2020 att ”Covid-19 can be characterized as a pandemic”. Denna kontrollfas innebär ett fokus på sjukhus­inläggningar och dödsfall, med genetisk sekvensering av nya sars cov-2-isolat för att upptäcka nya stammar eller nya sjukdoms­mekanismer. Kontrollfasen innebär inte bara vidhållen vaccinering utan även svåra beslut om att acceptera en viss nivå av dödlighet som drabbar dem som inte vaccinerats – av eget val eller andra skäl – eller dem som har under­liggande sjukdomar.