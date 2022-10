Den brittiske rapparen Stormzy släpper ett nytt album den 25 november, rapporterar musiksajten Pitchfork.

”This is what I mean”, som kommer att innehålla tolv låtar, är Stormzys tredje album. Tidigare har rapstjärnan släppt albumen ”Heavy is the head” från 2019 och debutalbumet ”Gang signs & prayers” från 2017.