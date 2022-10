Det brittiska rockbandet Arctic Monkeys kommer till Sverige i vår. Den 29 april kommer bandet till Avicii Arena i Stockholm och gör sin första stora arenaspelning på svensk mark, enligt ett pressmeddelande.

Arctic Monkeys slog igenom stort med debutalbumet ”Whatever people say I am, that's what I'm not” 2006. Nya skivan ”Cars” släpps den 21 oktober.