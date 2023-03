Elpriset lyfter kraftigt

Genomsnittspriset för måndagen i elområdena SE3 och SE4 – i södra Sverige – lyfter till 1:67 kronor per kilowattimme. I elområdena SE1 och SE2 – i norra Sverige – lyfter dagspriset till 1:35 kronor per kilowattimme.

Prisnivån kan jämföras med prisnivåer i landet mellan 28 och 83 öre per kilowattimme i fredags och 33 öre till 1:32 kronor per kilowattimme under helgen.