Indiana Jones-drömmen har blivit verklighet

Du behöver inte vara en bergsklättrare för att nå toppen på Aiguille du Midi i franska alperna. Placerat på 3 842 meters höjd nås den lilla klippspiran bekvämt med kabinbana. Väl framme väntar – utöver en fantastisk vy – världens högst belägna museum. Tillägnat bergsklättringens historia kan man här botanisera bland antika ishackor och avlagda dubbskor. Rolig kuriosa: Aiguille du Midi betyder ungefär ”middagsnålen” och berget har fått sitt namn eftersom solen vid middagstid ligger rakt ovan bergstoppen.

En sorts Indiana Jones-dröm som har blivit verklighet. I Sri Lankas djupaste djungel, vaktat av två väldiga lejontassar huggna i sten, reser sig resterna av ett kungapalats. Byggt under 500-talet, under en tid när Sigiriya var Sri Lankas huvudstad, är platsen i dag placerad på Unescos världsarvslista. Det är lätt att förstå varför: vallgravar och trädgårdar är bevarade, terrasser och trappor likaså. Vi hittar färgglada fresker av dåtidens lokal- befolkning och fragment av fallna statyer. Vid närmare undersökning visar sig entrén vara just ett väldigt lejongap. Rysningar.