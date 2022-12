WHO: ”Pandemin snart över” – trots ny spridning

GENÈVE I Sverige varnas för snabbt ökande covidsmitta och nya virusvarianter. Antalet patienter med covid-19 har ökat till drygt 1 300 på landets sjukhus, och antalet nya bekräftade fall per dag är idag 53 procent fler än veckan innan. ”Pandemin är inte över” enligt Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors.

Men från Världshälsoorganisationen, WHO, kommer andra bud. Generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus säger att pandemihotet förhoppningsvis kan blåsas av inom en snar framtid. I januari 2023 håller WHO möte med nödkommittén för covid-19 och möjligen förklarar man då den internationella nödsituationen för folkhälsan avslutad, enligt WHO.