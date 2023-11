Som läsare är det bara att låta sig ledas

Marie Lundquist debuterade 1992 med diktsamlingen ”Jag går runt och samlar in min trädgård för natten”. Hennes böcker slog an en ton för 1990-talets poesi, flera av dem har blivit samtida klassiker. Och i sina dryga tiotalet lyriska prosaverk och diktsamlingar har hon förblivit sin estetik trogen. Det är något sammanhållet i författarskapet som helhet, en stämma som på samma gång kan vara surrealistisk och helt kontrollerad. Förmågan att skapa bilder att landa i, som man kan bära med sig under lång tid, gör författarskapet levande även utanför dikten.

Och just dikten och språket finns ständigt närvarande som parallella metanivåer i Lundquists verk. Inte minst i förra boken, ”Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det” (2017), en poetik där dikt och liv flätas samman i rader som ”Dikten är en ny navelsträng / istället för den som klipptes av”.