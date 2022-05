En ny dokumentär om Elton Johns avskedsturné ”Farewell Yellow Brick Road” är på gång. ”Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend” regisseras av RJ Cutler och Johns make David Furnish, skriver NME.

I dokumentären varvas inspelningar från turnén med tidigare osedda klipp från Elton Johns spelningar genom åren, dagboksutdrag och nutida filmsekvenser med hans familj och vänner.