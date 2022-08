Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Vänsterpartiet har inte gjort upp med sin historia av stöd till kommunistiskt förtryck så mycket som sopat den under mattan, menar författaren Magnus Utvik i boken ”Partiet som kom in från kylan”. Han samtalar om socialismen nu och då med Mattias Svensson. Vari bottnar tankegodset, och oviljan att göra upp med de mörkare sidorna av det? Bokens undertitel lyder ”Från Zäta till Nooshi” – vad har förändrats under den tiden, och vad är precis som förut?

Vänstern drömmer om samma gamla socialism

Partiet som kom in från kylan

