Kända författare läste för Salman Rushdie

Hundratals vänner och framstående författare samlades på fredagen i New York för att visa sitt stöd för Salman Rushdie, skriver The New York Times.

Manifestationen utanför New Yorks stadsbibliotek – kallad ”Stand with Salman” – organiserades bland annat av amerikanska Pen. Deltog gjorde bland andra Paul Auster, Siri Hustvedt, Gay Talese och Kiran Desai. De namnkunniga deltagarna höll tal och läste bland annat läste högt ur Rushdies roman ”Satansverserna”, precis som man gjorde 1989 när Irans andliga ledarskap uttalade en fatwa mot Rushdie.