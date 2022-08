Tropiska nätter i söder – men snart är det över

När temperaturen inte understiger 20 grader under hela natten kallas det för tropisk natt. Fenomenet uppstår oftast under slutet av sommaren när fuktig luft strömmar in och temperaturen i havet har hunnit bli hög.

– Vattnet fungerar som en värmereservoar. Temperaturen i vattnet ändras inte lika snabbt som i luften och vattnet blir som ett värmebatteri som hjälper till att hålla temperaturerna uppe, säger meteorolog Linnéa Rehn Wittskog vid SMHI.