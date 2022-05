210 personer dog i trafikolyckor under 2021. Det kan jämföras med 204 personer under 2020, vilket innebär en mindre ökning av antalet omkomna. Bland de som miste livet i trafiken var 156 män, 54 kvinnor och 10 barn, under 18 år. Det visar statistik från Trafikanalys.

58 procent av de som omkom i trafiken 2021 var så kallade skyddade trafikanter, personer som färdades i personbil, lastbil eller buss.