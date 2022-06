Världens dyraste viner – här är listan

Foto: Systembolaget

1907 Heidsieck

Världens dyraste champagne kommer från huset Heidsieck. Här handlar det om så kallad proveniens. Just denna last med flaskor kommer från ett fraktfartyg som sänktes av en tysk ubåt under första världskriget. Först 81 år senare kunde de fiskas upp och den dyraste flaskan auktionerades ut för ungefär 2,65 miljoner kronor.