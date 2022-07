"Master of puppets" har fått musikvideo

Metallicas hit ”Master of puppets” från 1986 har fått sin första musikvideo, skriver Louder sound. Den animerade musikvideon är en blandning av flygande gitarrer, marionettsträngar och kors.

Anledningen till att musikvideon görs nu är låtens ökade popularitet den senaste månaden. ”Master of puppets” är nämligen en av de låtar som drabbats av ”Stranger things”-effekten, tillsammans med Kate Bushs ”Running up that hill”. Båda låtar fanns med i viktiga scener i den senaste säsongen av tv-serien ”Stranger things” och har efter det fått nytt liv.